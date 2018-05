Bambina di sei anni cade in un tombino, i poliziotti le salvano la vita così Video

Unadi 6 anni è finita dentro un tombino mentre era da sola in strada, nella città di, in Cina, lo scorso 22 maggio (le immagini sono state diffuse solo oggi): alcuni passanti si sono subito accorti di quanto è successo, chiamando la polizia che passava da lì propro in quel momento.Gli agenti, formando una catena umana, sono riusciti a salvarla quasi subito: la bimba, caduta da alcuni metri, ha riportato alcune ferite per fortuna non gravi. Il tombino era aperto perché rimosso da alcuni addetti alla manutenzione che hanno poi colpevolmente dimenticato di richiuderlo.