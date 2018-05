Inghilterra, gira con il biglietto vincente della lotteria da 21 milioni di sterline in borsa per una settimana

Ha girato con un biglietto della lotteria vicente in borsa per una settimana prima di accorgersi che aveva vinto. Donna Stickley, 48 anni, di Cippenham Slough in Inghilterra, e suo marito David, 58 anni, hanno reclamato la vincita di 21.044.592 di sterline.



Il biglietto vincente della lotteria (estratto il 12 maggio), come ha raccontato Donna ai cronisti, era rimasto in fondo alla sua borsa per più di una settimana. Poi la donna è tornata al supermercato per acquistare un nuovo biglietto e controllare quello vecchio, il 19 maggio. Ed è allora che si è accorta della vincita.



La signora Stickley ha detto: «Il cassiere mi ha detto che avrei dovuto chiamare Camelot, perché avevo vinto qualcosa oltre 500 sterline. Io pensavo che sarebbe stato di circa 1.000 sterline o qualcosa del genere. Sono tornata a casa per controllare i miei numeri online e vedere cosa avevo vinto».



«Non riuscivo a crederci -racconta Donna - all'inizio pensavo di aver vinto 2 milioni di sterline, ho telefonato a mio marito David al lavoro per dirgli l'importo, e ha detto che mi sarei perso un decimale: era di 21 milioni di sterline».



Il signor Stickley poi le ha detto: «Le ho detto, mettilo via e ci occuperemo di questo quando torno a casa e ho continuato a lavorare».



La coppia è insieme da oltre 20 anni. Si sono sposati solo a marzo di quest'anno, non hanno figli. Prevedono di utilizzare parte dei soldi per aiutare i genitori anziani.



Nonostante l'enorme vincita, i coniugi Stickley hanno intenzione di continuare a lavorare. Il signor Stickley lavora come rifornitore di aerei, mentre la signora Stickley lavora come manager nella società di ingegneria MacGregor Industries Ltd.

