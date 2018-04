Berlino, rilasciati i sei presunti terroristi sospettati di preparare un attentato alla maratona: nessun indizio di reato

Nessuna convalida di arresto per i 6 presunti islamisti arrestati ieri, con l'accusa di preparare un attentato alla mezza maratona di Berlino. Lo ha reso noto la procura di Berlino oggi, annunciando che i sei sono tornati in stato di libertà. Non ci sarebbe alcun stringente indizio di reato, riferisce la Dpa. A due degli arrestati era stato attribuito di appartenere all'entourage di Anis Amri, autore nel dicembre dell 2016 della strage a un mercatino di Berlino e quindi ucciso dalle forze d'ordine durante la fuga nel Milanese forse sulla strada di Latina dove aveva abitato negli anni precedenti.

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56



