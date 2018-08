Belgio, paura al ristorante: un uomo accoltella e uccide due donne

Assalto al ristorante in Belgio, dove un uomo ha accoltellato e ucciso due donne in un ristorante di Moresnet-Chapelle, nella regione di Plombieres, vicino alla città di Liegi. Anche l'aggressore sarebbe morto, in circostanze non chiarite dalle autorità.



L'aggressione, secondo gli inquirenti, sarebbe riconducibile a una lite familiare e non avrebbe nulla a che vedere con il terrorismo islamico.



Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:24



