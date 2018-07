Battesimo del principino Louis, ecco le foto ufficiali: la Regina grande assente

La famiglia reale in posa sul divano dopo il battesimo del piccolo Louis: Kate e William, nonno Carlo, i Middleton e la zia Pippa, Harry e Meghan Markle. Sono state rilasciate oggi le foto ufficiali del battesimo del principe Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor, il terzogenito del principe William e di Kate Middleton. Le quattro immagini sono state scattate dal fotografo britannico Matt Holyoak, uno dei preferiti della regina, subito dopo la cerimonia di lunedì 9 luglio celebrata nella Cappella Reale del St. James's Palace di Londra, lo stesso luogo in cui è stata battezzata Meghan Markle prima del matrimonio con il principe Harry.LEGGI ANCHE: Battesimo del principino Louis, la torta vecchia di 7 anni (ma nessuno si è sentito male): ecco il motivo «Tutti erano così rilassati e di buon umore, è stato un vero piacere», ha detto Holyoak. Il battesimo è stata la prima occasione in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati visti insieme ai loro tre figli. Il principino Louis ha dormito per tutto il tempo della cerimonia e mamma Kate lo ha descritto come «molto rilassato e tranquillo». «Spero che rimanga così», ha scherzato con l'arcivescovo di Canterbury, il reverendo Justin Welby.In una delle foto scattate nei giardini di Clarence House, residenza ufficiale del principe Carlo e Camilla, il piccolo apre finalmente gli occhi cullato dalla duchessa di Cambridge che lo guarda amorevolmente. Sfondo delle due foto di gruppo (una solo con i membri reali e una con tutti i parenti più stretti) è invece la Morning Room, il salone dove si riunisce tutta la famiglia. Sono presenti il fratello maggiore di Louis, il principe George, la sorellina Charlotte, mamma Kate e papà William, zio Harry e Meghan Markle, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia e la famiglia Middleton: i nonni Carole e Michael, la sorella di Kate, Pippa e suo fratello James. Grande assente nelle immagini, come al battesimo, la regina Elisabetta II e suo marito il principe Filippo. Anche se a guardare bene, la sovrana compare comunque nei ritratti ufficiali grazie a un suo quadro appeso sulla parete destra della Morning Room.