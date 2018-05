Bimba di due anni cade tra la banchina e il treno in partenza: panico il stazione. Il video choc

di Alessia Strinati

Metropolitana Repubblica di Milano, bimbo di due anni cade sui binari: Lorenzo si lancia e lo salva Video

si sonoper pochi minuti. Tanto è bastato a unai per divincolarsi e scivolare nello spazio tra ladi attesa e ilfermo alla stazione. Sono stati attimi di panico quelli vissuti da una mamma e da un papà a cui è però andato in soccorso un agente della poliza che ha assistito alla scena e ha messo in salvo la bambina prima che partisse il convoglio.La piccola era con i suoi genitori, entrembi si sono distratti mentre cercavano di salire sul convoglio, ed è stato proprio in quegli attimi che ne ha approfittato per fuggire dalla loro sorveglianza e avvicinarsi pericolosamente al treno fino a cadere poi tra la banchina e il mezzo. Il poliziotto è intervenuto prontamente, riuscendo a salvare la vita alla bimba prima che il treno partisse.La scena, immortalata dalle telecamere di sicurezza è stata diffusa da Pear Video, una piattaforma di condivisione video cinese. L'incidente è avvenuto alla stazione di Xiamen nella provincia del Fujian poco prima che la piccola e la sua famiglia salissero sul treno per Pechino. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi: la piccola ha abbracciato in lacrime la mamma e il papà, ma per lei c'è stato solo tanto spavento. La famiglia ha ringraziato il poliziotto e tenendo ben stretta la bambina ha proseguito il suo viaggio.