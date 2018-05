Violenza sul bus: bimbo fa i dispetti, passeggero lo mette ko e lo colpisce alla testa

di Alessia Strinati

Babysitter picchia un bimbo in ascensore. Incastrata dai video

Afferra undi 7 anni, lo scaraventa in terra e poi lo. Questa è la scena choc ripresa dalle telecamere montate su unche hanno immortalato un passeggero che perde la pazienza e si scaglia contro un bimbo indifeso, reo di avergli fatto soltanto qualcheLe immagini vengono da Suining, città nel sud ovest della Cina, e mostrano il bambino che inizia a infastidire il passeggero con un piede. Il piccolo sembra prenderlo giocosamente a calci, certo un atteggiamento poco educato, ma che non giustifica la reazione immediatamente successiva dell'uomo. Il passeggero, infatti, salta improvvisamente in piedi, getta a terra il piccolo e inizia a colpirlo con forti calci alla testa e alla schiena.Il conducente del bus e un altro passeggero, notando la scena, sono immediatamente intervenuti e, dopo aver fermato il mezzo, hanno chiamato le autorità che hanno proceduto con l'arresto del 21enne. Il piccolo è stato portato immediatamente in ospedale, come riporta anche il Mirror, ma non si conosce il suo stato di salute. Intanto la polizia sta indagando sul caso per fare chiarezza sulla dinamica e ha invitato chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti e a testimoniare.