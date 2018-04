Il bambino farfalla morto a 17 anni: Jonathan Pitre non ce l'ha fatta

di Emiliana Costa

, ilche sognava di diventare un atleta e che aveva commosso il mondo con la sua storia, non ce l'ha fatta. Èall'età di 17 anni.Accade in Canada. Come riporta il sito Ottawa Citizen , Jonathan era affetto da, una rara patologia genetica che provoca ferite, vesciche e scollamento della cute, anche per sfregamenti o traumi di lieve intensità. I bambini affetti da questa malattia vengono chiamati farfalla per ladella loro pelle.La storia di Jonathan era salita alla ribalta delle cronache nel 2014, quando era apparsa sul quotidiano Ottawa Citizen. Recentemente poi il canale sportivo canadese Tsn aveva dedicato unal ragazzo.Jonathan doveva fare il bagno un giorno sì e un giorno no con l'aiuto della mamma, per lavare le ferite ed evitare. Un'operazione dolorosa di circa tre ore, che comprendeva anche il togliere e il rimettere le bende.Nel mondo sono circa 500mila i malati di epidermolisi bollosa, una persona su 17mila. La mamma di Jonathan,, ha affermato commossa: «Non posso immaginare la mia vita senza di lui».