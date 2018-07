Bimbi migranti separati dai genitori, per ricongiungerli alle famiglie serve il test del Dna

di Anna Guaita

NEW YORK – Per ricongiungere bambini e genitori, si deve ricorrere al test del dna. L’ultima notizia sul fronte dei migranti fermati alla frontiera Usa con il Messico conferma che la pratica della “tolleranza zero” era stata applicata frettolosamente e senza le dovute cautele. Il ministro della Salute e dei servizi umani, Alex Azar ha intanto corretto il numero dei bambini ancora separati dalle proprie famiglie: non sono 2047, ma quasi 3 mila. E in mancanza di documenti, l’unico metodo per riunirli è di sottoporre figli e genitori a un test del dna.



Donald Trump aveva chiesto che alla frontiera venisse applicata la “tolleranza zero”, e cioè che tutti i migranti che arrivavano senza il permesso di ingresso venissero catalogati come criminali, e separati dai propri bambini. I genitori sono stati relegati in prigione, e i figli sono stati spediti in centri di raccolta in 16 diversi Stati, alcuni all’altro capo dell’America.



Molti di questi bambini sono piccoli, addirittura alcuni hanno solo pochi mesi di vita. Non sanno il proprio nome, non sanno dove sono detenuti mamma e papà. E i genitori stessi non hanno ricevuto informazioni precise su dove i figli venivano trasferiti.



La prassi ha indignato il Paese, e Donald Trump, dopo aver tentato di resistere, ha deciso di abolirla. Lo scorso sabato, centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in oltre 500 città e cittadine degli Usa per protestare contro la pratica di separare le famiglie: le marce sono state tenute sotto un unico titolo “Families Belong Together” (le famiglie devono stare insieme). Il 68 per cento dell’opinione pubblica ha espresso disaccordo con una politica così drastica contro i migranti.



Intanto vari giudici hanno commentato con indignazione perché non era stato preparato un metodo per tenere traccia di dove finivano i genitori e dove andavano i figli. Dieci giorni fa un giudice federale ha ordinato che – in un modo o nell’altro – i bambini venissero ricongiunti alle proprie famiglie. Quelli di età inferiore ai 5 anni devono essere rimessi nelle braccia delle madri entro il 10 luglio, quelli si età superiore entro il 26.



Posti davanti a questo ultimatum, i funzionari del Dipartimento Salute e Servizi Umani hanno deciso di ricorrere ai test dna. Una scelta veloce e costosa, che ha attirato molte critiche: «Vogliono raccogliere informazioni su queste famiglie, è un modo per controllarle» protesta Jennifer Falcon del gruppo RAICES, che si batte per i diritti dei migranti. «Hanno fatto un errore, non hanno tenuto la debita documentazione e ora tocca ai contribuenti pagare per queste spese» lamenta un commento in una chat room.







Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:26



