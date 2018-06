Usa, giornalista legge in diretta la notizia dei bimbi messicani in gabbia e non riesce a trattenere le lacrime

Commozione in diretta. La giornalista Rachel Maddow del canale MSNBC non riesce a trattenere le lacrime mentre nel suo show notturno legge la notizia dei bambini messicani che vengono separati con la forza dai loro genitori e rinchiusi per effetto della dura politica dell’immigrazione di Trump.





Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:41



