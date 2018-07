Violentata a dieci anni sino a svenire mentre torna da scuola: caccia al branco

di Laura Larcan

Orrore a Bihar, nel Nord-est dell'India, dove una ragazzina è stata violentata da un "branco" di 10 ragazzi che l'ha aggredita mentre tornava a casa dalla scuola. La piccola (poco più di 10 anni) è stata brutalizzata fino a che non è svenuta. La storia che sta sollevando l'indignazione del paese, come riporta il tabloid inglese The Sun, è emersa dopo la denuncia da parte dei genitori della bimba. Poiché la piccola si rifiutava di tornare a scuola, i genitori hanno scoperto l'orrore e hanno denunciato la violenza di gruppo sulla figlia.



I fatti sono stati così ricostruiti: mentre la ragazzina rientrava a casa dopo la fine delle lezioni, è stata sorpresa da un gruppo di ragazzi che l'hanno trascinata in un vicino campo di canna da zucchero e lì, ripetutamente, hanno abusato della piccola che ad un certo punto ha perso i sensi. Quando è rinvenuta, gli aguzzini le hanno intimato di non rivelare nulla alla polizia altrimenti si sarebbero vendicati. Ma, nelle mura domestiche, il dolore è venuta alla luce. Come scrive The Sun, il comandante della polizia locale Arvind Kumar Gupta ha dichiarato che «l'incidente accaduto è terribile e doloroso», promettendo che tutte le persone coinvolte saranno arrestate. Le indagini sono in corso, mentre in piazza sono scesi cortei di donne che manifestano per i continui casi di violenza sulle donne.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



