Bimba di 11 anni ha un attacco d'asma e muore mentre torna dal funerale della mamma

Una bambina di 11 anni è morta per un attacco di asma mentre tornava a casa dopo il funerale della sua mamma. È successo a Londra, doev la piccola Syria si è sentita male in auto dopo la cerimonia: subito è stata portata in ospedale, dove ha avuto un altro attacco di asma più forte del primo.È morta solo qualche settimana dopo sua madre, Mary Coutain, e solo un mese dopo il suo undicesimo compleanno. Vani gli sforzi dei medici di salvarla. «Forse sua madre aveva bisogno della sua bambina, e la bimba aveva bisogno della mamma», ha commentato tristemente Jackie Nugent, un amico di famiglia, il quale ha avviato una raccolta fondi per pagare il funerale della ragazzina.