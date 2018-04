Lo scenario/ Dal raid anche lo Zar ottiene due vantaggi

di Gianandrea Gaiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il blitz missilistico effettuato dagli anglo-franco-americani contro la Siria non ha provocato vittime. Ha distrutto obiettivi probabilmente di valore marginale per il regime di Assad e consente ai protagonisti di incassare qualche vantaggio, portando inaspettatamente acqua al mulino anche di chi l’ha subita. Per esempio, Mosca ha sottolineato che i suoi reparti militari e i sistemi di difesa aerea non sono stati coinvolti nell’attacco evidenziando così come le potenze occidentali riconoscano la forza russa e temano di...