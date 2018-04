La svolta militare/ Le ambizioni di Parigi come perno dell’Europa

di Marco Gervasoni

Il presidente francese, Emmanuel Macron, beata modestia, si è più volte paragonato a Giove. Non è detto però che i fulmini scagliati, assieme a Trump e a May, su Damasco alla fine possano giovare a lui e al suo paese. La partecipazione della Francia alla spedizione era infatti molto meno scontata di quanto non fosse quella degli Usa e del Regno Unito. Macron aveva infatti espresso più volte l’intenzione di abbandonare l’approccio «neo-conservatore» e bushiano dell’interventismo...