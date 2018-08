Asia Argento tradita da Rain Dove: la modella ha svelato gli sms privati su Bennett

Do you forget that it was RainDove that asked Asia the questions. — Drury (@Lizzie_Borden4) 26 agosto 2018

«Asia, per la legge della California, aveva commesso uno stupro - ha spiegato Rain Dove - Aveva violato le leggi sulla pornografia minorile, ricevendo immagini di nudo da Bennett senza mai bloccarlo o denunciarlo. E continuava a dire che era il New York Times a mentire. È stato ripugnante vedere qualcuno che confessa molteplici crimini e poi negarli pubblicamente». Quindi la modella è andata alla polizia.

Plus that’s my last message with Asia. That is NOT a happy human message haha. pic.twitter.com/wSDDe0C2ME — Rain Dove (@raindovemodel) 26 agosto 2018

Fuori da XFactor Italia. Asia Argento è fuori da X factor Italy dopo le accuse di molestie su un giovane attore, Jimmy Bennett, che da bambino era apparso in un film con lei nella parte del figlio. Lo riporta Variety. La rivista americana di spettacolo cita fonti non identificate secondo cui Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno deciso di estromettere l'attrice dalla sezione live dello show che andrà in onda a partire dal 6 settembre. Asia apparirà tuttavia nelle prime sette puntate che includono i provini e che sono state registrate a partire da marzo. Le indiscrezioni di Variety non sono state ancora confermate ufficialmente da Sky Italia e Fremantlemedia.

Rain Dove, modella statunitense di 27enne anni, è la "gola profonda" nel caso di. «Sono stata io a diffondere gli sms di Asia Argento. E lo rifarei». È stato grazie a lei che Il sito Tmz ha potuto pubblicare una lunga serie di messaggi privati nei quali l'attrice italiana ammetteva la relazione con Jimmy Bennett.è la compagna di Rose McGowan, paladina del #MeToo. Rain Dove non tollerava di vedere la sua compagna al centro delle polemiche: «Non ne potevo più di vedere la mia compagna accusata di aver tradito la fiducia di Asia. Sono stata io».«Mi sento un po' in colpa ma la giustizia vale di più». Non sarebbe stata lei però a inviare gli sms al sito Tmz, che li ha pubblicati.La reazione di Asia, condivisa su Twitter dalla stessa Rain, è stata questa: nell'ultimo messaggio l'attrice scrive all'amica «Sei un mostro».