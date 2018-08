Asia Argento, Jimmy Bennett rompe il silenzio: «Ho taciuto perchè mi vergognavo»

All'epoca dei fatti ero minorenne e ho cercato giustizia nel modo che a me sembrava più appropriato perché non mi sentivo pronto ad affrontare le conseguenze che questa vicenda avrebbe potuto comportare

All'inizio - spiega - non avevo mai rivelato la mia storia perché avevo deciso di gestirla in modo privato con la persona che mi aveva ferito. Il trauma si è risvegliato in me quando quella persona si è dichiarata essa stessa vittima. Ho deciso di andare avanti ma senza restare più in silenzio

«Ero addolorato e mi vergognavo»: così Jimmy Bennett, l'attore che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, rompe il silenzio in una nota al New York Times.LEGGI ANCHE Asia Argento, spuntano selfie e sms: «Ho fatto sesso con Jimmy, lui era infatuato» », scrive Bennett.».