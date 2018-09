Regno Unito, arrestati due 15enni: «Pianificavano azioni terroristiche»

LEGGI ANCHE

Due ragazzi disono stati arrestati nel Kent, in Inghilterra, perché sospettati di aver pianificato azioni di stampo. Al momento gli investigatori non precisano la natura dei loro progetti, ma lasciano intendere una matrice dipiuttosto che islamico-radicale. Nigel Doak, sovrintendente dell'anti-terrorismo della South East Police, ha assicurato ai microfoni di Sky News che la minaccia non era ancora operativa e che «non vi sono stati rischi immediati per il pubblico».I due quindicenni sono originari di Ramsgate, località affacciata sulla Manica a metà strada fra Dover e Canterbury. «Siamo impegnati a contrastare tutte le ideologie che minacciano la sicurezza pubblica, quella di estrema destra allo stesso modo delle altre», ha sottolineato Doak.