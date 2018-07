Armenia, serve una visione rigorosa dei fatti del 1915

Adesso che l’incubo è finito, lo confesso, anche io ho pregato per la salvezza dei ragazzini thailandesi rimasti prigionieri nella grotta di Tham Lang. Una preghiera perché le...

A quattro anni Justin Foss jr. aveva una sola colpa: essere figlio di un uomo che, come tanti altri negli Usa, teneva pistole in casa a portata di bambino, nonostante sapesse benissimo che suo figlio...

Stanno per mettersi molto male le cose per Emiliya Kovacheva, l'ostetrica bulgara che nell'aprile 2015 picchiò selvaggiamente un neonato di quattro giorni in un ospedale di Sofia...