Giornalista denunciata dalle autorità islamiche perchè vestita in modo indecente anche se coperta dalla testa ai piedi

Roma - Nonostante fosse vestita con un abaya lunga fino ai piedi, il vestito che copre interamente il corpo, e avesse il capo coperto, una giornalista televisiva dell'Arabia Saudita è stata denunciata dalle autorità saudite per essersi mostrata in video con un «abbigliamento indecente». Le immagini del servizio andato in onda sull'emittente Al Aan TV, con sede a Dubai, mentre era in corso una diretta per strada, ha lasciato il mondo di stucco. L'ira delle autorità saudite si è scatenata perchè l'abito della giovane era leggermente più corto del solito. L'ennesimo episodio repressivo nei confronti delle donne è avvenuto il 24 giugno, giorno della revoca del divieto di guida delle donne del regno. La colpa di Shireen al-Rifaie è di essere andata in onda indossando pantaloni bianchi e un abaya bianco corto ma leggermente scollato, insieme a un velo che ne rivelava parte dei capelli. Il principe saudita che si definisce illuminato, Mohammed bin Salman ha detto che le donne devono comportarsi secondo le leggi in vigore e devono vestire in modo rispettoso.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA