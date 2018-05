Angela Merkel: «Gli Usa non ci difenderanno per sempre, l'Europa prenda il destino nelle sue mani»

Non si può più pensare «che gli Usa ci difenderanno, l'Europa deve prendere il suo destino nelle sue mani». Lo ha detto Angela Merkel ad Aquisgrana.



Il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, hanno avuto oggi un colloquio ad Aquisgrana, in margine alla trilaterale con l'Ucraina. Secondo quanto riferisce a Parigi una fonte dell'Eliseo, «i due leader hanno espresso preoccupazione dopo i raid israeliani in Siria di questa notte ed hanno lanciato un appello alla distensione».

