Amsterdam, furgone contro sede quotidiano De Telegraaf: fiamme e paura

Paura ad Amsterdam, presso la sede del quotidiano De Telegraaf: un furgone ha colpito questa mattina la facciata di ingresso dell'edificio che ospita il giornale. Lo riferisce lo stesso giornale che ha parlato di un «attacco».

