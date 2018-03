L’allarme degli 007/ Jihad più povera può colpire con i lupi solitari

di Alessandro Orsini

L’arresto dell’imam di Foggia, e la cattura di un giovane militante dell’Isis a Torino, inducono alla preoccupazione. Le persone si chiedono che cosa sta accadendo e che cosa potrebbe accadere. Ciò che sta accadendo in Europa è facile da descrivere: l’Isis è entrato nell’era dei lupi solitari. Dopo avere perso le sue roccaforti in Siria e in Iraq, è tornato a essere un’organizzazione clandestina come al Qaeda. I capi dell’Isis sono impegnati a nascondersi per non essere...