Trump, alla cena di Stato con Macron saranno esclusi democratici e giornalisti

NEW YORK – Per la prima volta in un secolo, un presidente americano non ha tenuto una cena di Stato nel suo primo anno alla Casa Bianca. Donald Trump non si è curato granché di abbandonare una tradizione così radicata. Ma la sua ribellione contro le regole va ben oltre: adesso, nel suo secondo anno da presidente, mentre si appresta a ospitare il presidente francese Emmanuel Macron per la prima cena di Stato, martedì, ha deciso di non invitare nessun esponente del partito democratico. Tradizione, e protocollo, vorrebbero che a simili appuntamenti siano invitati almeno alcuni dei leader del Congresso di entrambi i partiti: «E’ una rottura con la tradizione» ha confermato a “Politico” Lea Berman la segretaria per gli affari sociali durante la presidenza di George Bush.



L’unico democratico invitato sarà il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, per il semplice fatto che la Louisiana è uno Stato che conserva ancora forte la sua identità francese, essendo stata colonizzata dalla Francia e poi passata all’Unione solo nel 1803.



Nella lista degli esclusi ci sono anche i rappresentanti della stampa. In genere i presidenti invitano qualcuno dei nomi più famosi o potenti nel campo dei media, ma è noto che i rapporti di Trump con loro è di assoluta diffidenza. Gli unici con cui sembra avere un rapporto di amicizia sono i giornalisti di Fox News, ma anche loro sarebbero out.



Poco si sa del resto, a parte che la serata viene organizzata dalla first lady Melania, con l’assistenza della sua segretaria sociale Rickie Niceta. Ovviamente c’è molta curiosità per l’abito che Melania indosserà. Si suppone che possa restare fedele al suo amato Dior, oppure a Hervé Pierre, che ha disegnato appositamente per lei l'elegantissimo ed essenziale abito bianco della notte dell’insediamento.



Rimane segreto anche il menù, e anche se ci sarà un intrattenimento musicale.



Quel che invece tutti sanno è che Trump ci tiene a fare una figurona con il collega francese. L’anno scorso, il 14 luglio, Macron ospitò con gran fasto Trump e la first lady a Parigi, sia portandoli a cena sulla cima della Torre Eiffel, sia avendoli come ospiti d’onore per la parata della Festa Nazionale della presa della Bastiglia. Trump ne rimase conquistato. Anzi ne fu tanto affascinato, da aver chiesto ai generali che anche gli Stati Uniti facciano presto una simile parata patriottica.









