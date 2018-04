Alfie, operazioni per staccare la spina al via alle 14. Da Strasburgo l'ultimo no ai genitori

La Corte europea di Strasburgo ha deliberato sul ricorso presentato dai genitori di Alfie nel quale si chiedeva di stabilire che le autorità britanniche stanno violando il diritto alla libertà di movimento del piccolo non consentendo il suo trasferimento in un altro ospedale. La Corte dei diritti umani ha però rigettato il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans, decidendo che è inammissibile. La Corte ha inoltre rifiutato di domandare al governo di Londra le misure richieste dalla famiglia Evans per tenere in vita il piccolo Alfie. I togati di Strasburgo avevano ricevuto la richiesta di imporre a Londra misure urgenti venerdì scorso e avevano stabilito di trattare la questione in via prioritaria.



Al via le operazioni per staccare la spina. Inizieranno alle ore 13 orario inglese (le 14 in Italia) le operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie, affetto da una grave malattia neurodegenerativa. L'orario è indicato nel "Piano per la sospensione del trattamento", una sorta di documento di indicazioni trasmesso dall'Ospedale di Liverpool al padre del bimbo, che lo ha pubblicato su Facebook.

