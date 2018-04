Alfie Evans, ripristinato il nutrimento. Il papà: «Sta lottando»

Alfie Evans è tornato a ricevere nutrimento assistito nell'ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver resistito senza «per 36 ore» ed essere ormai entrato nel secondo giorno di vita, contro le previsioni dei medici, dopo il distacco della ventilazione meccanica. Lo ha detto papà Tom all'ITV. «Alfie - ha aggiunto - resiste ancora bene come può. Sta lottando e continua a non soffrire, non ha apnee né dà segno di provare dolore».

La zia del bimbo ha intanto rivolto un appello per respiratori portatili: sono trascorse quasi 40 ore dal distacco dei macchinari per la ventilazione assistita che lo tenevano in vita. «Esercito di Alfie. Vi prego - ha scritto la zia Sarah, rivolgendo un appello per respiratori portatili - continuate a pregare per Alfie, che sta ancora lottando». Intanto, è prevista nel pomeriggio un'udienza presso la Corte di appello contro la decisione del giudice Anthony Hayden di non permettere al bambino di essere trasferito in Italia, al Bambin Gesù di Roma, ma di consentirgli, d'accordo con i medici, di tornare a casa. Il bimbo di 23 mesi, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, è da da giorni al centro di una disputa legale tra genitori e medici e che coinvolge anche l'Italia, che ad Alfie Evans ha concesso la cittadinanza.

LEGGI ANCHE: Alfie Evans, l'Italia gli concede la cittadinanza LEGGI ANCHE: Alfie Evans, ecco di cosa è malato