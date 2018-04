Alfie, si stacca la spina: il giudice d'appello chiude la porta ai ripensamenti

Alfie Evans. Anthony Hayden, il giudice d'appello britannico che giorni fa ha firmato il verdetto che autorizza i medici di Liverpool a staccare la spina, ha chiuso la porta a ogni ripensamento dopo un ultimo consulto con gli avvocati delle parti e un confronto telefonico anche con i rappresentanti legali della famiglia in Italia: coinvolti in seguito alla concessione della cittadinanza italiana al bimbo. Lo riporta l'agenzia Pa. Secondo fonti vicine ai genitori, la procedura di distacco da macchinari salvavita è iniziata.



LEGGI ANCHE: Alfie Evans, sospeso il distacco dei macchinari. L'Italia gli concede la cittadinanza

Oggi il governo italiano, con una mossa a sorpresa firmata oggi dai ministri uscenti Angelino Alfano e Marco Minniti, era entrato in campo concedendo la cittadinanza italiana al piccolo: nel tentativo di bloccare la procedura e provare a riaprire la partita per il suo trasferimento al Bambino Gesù di Roma che - con la benedizione del Papa - si è dichiarato disposto da tempo a continuare ad assistere Alfie. Solo qualche ora fa il Papa aveva rinnovato il suo appello per il piccolo Alfie via Twitter.