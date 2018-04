Alfie Evans, attivisti: «Respira da solo da 19 ore»

Alfie Evans ha respirato senza ventilazione assistita per un totale di oltre «19 ore» da ieri sera. Lo affermano gli attivisti del gruppo di sostegno costituito su Facebook e denominato "Alfies Army", precisando che i familiari sono presenti oggi pomeriggio alla nuova udienza convocata sul caso dal giudice dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden a Manchester, nella quale i genitori intendono rilanciare la richiesta di trasferimento del piccolo in Italia. L'udienza è iniziata in ritardo rispetto al previsto.

Dopo che nella notte i medici dell'ospedale di Liverpool gli hanno staccato la spina, il bambino ha respirato da solo finché non gli è stato riattaccato l'ossigeno (ma non i macchinari salvavita). Una serie di eventi che hanno convinto il giudice d'appello dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden, firmatario nei giorni scorsi del verdetto di via libera a staccare la spina, a fissare una nuova, inattesa udienza. L'udienza è convocata a Manchester per le 16:30 in Italia, come ha annunciato una portavoce. Sono convocati i rappresentanti legali di tutte le parti, inclusa la famiglia e l'ospedale Alder Hey di Liverpool.​