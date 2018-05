Velisti dispersi nell'Atlantico: la Farnesina chiede al Portogallo di proseguire le ricerche

Proseguono senza sosta i disperati appelli dei familiari e delle istituzioni affinché ilriprenda al più presto le ricerche di, i due velisti dispersi nell'Atlantico, nei pressi delle, dal 2 maggio scorso. Le autorità di Lisbona, infatti, hanno interrotto le ricerche dopo appena tre giorni e in seguito al rinvenimento dei resti dell'imbarcazione. Ladi Aldo Revello, però, non si dà pace: «, ci sono tantissimi casi di persone sopravvissute anche per 70 giorni su una zattera»., la moglie di Revello, aveva lanciato un appello allae al presidente della Repubblica,: «Fate pressione sulle autorità portoghesi, anche velisti esperti come Giovanni Soldini sostengono che possano essere ancora vivi, magari trasportati dalla corrente in zone diverse. La zattera della loro barca a vela ha ami per pescare e consente di sopravvivere a dieci persone. Le mie figlie, una bimba di quattro anni e una ragazza di 17, aspettano a casa il loro papà».La Farnesina ha immediatamente raccolto l'appello della moglie di Aldo Revello: «Abbiamo già chiesto, attraverso l', che le ricerche vengano riprese immediatamente». La moglie di Revello, intanto, ha chiesto anche che vengano resi noti gli esiti di eventuali indagini: «Potrebbe esserci stato uno, va accertato quali navi abbiano fatto rotta in quelle zone». Al fianco di Rosa Cilano c'è anche, sindaco di Castelnuovo Magra (La Spezia): «Un'intera comunità aspetta che un suo concittadino torni a casa, se fosse successo in Italia avremmo fatto di tutto, per giorni, pur di ritrovare due uomini dispersi in mare».