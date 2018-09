Siria abbatte aereo spia russo, 15 morti. L'Ira di Mosca: «Colpa degli F16 israeliani»

Quindici morti in aereo-spia russo abbattuto dalla Siria e un incidente diplomatico fra Russia e Israele che porta al limite la tensione in Medio Oriente, tanto che l 'ambasciatore di tel Aviv a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri.



L'aereo Il-20 dell'aeronautica russa è stato sì abbattuto dalla contraerea siriana, ma la responsabilità potrebbe ricadere sugli israeliani. Lo ha confermato il ministero della Difesa russo. Che ha precisato che gli F-16 israeliani si sono fatti scudo con il velivolo russo ed è per questo che è stato centrato dai missili di Damasco. Una condotta che Mosca ha definito «ostile». «Le azioni militari di Israele hanno portato alla morte di 15 soldati russi», ha sottolineato il ministero. Lo riporta la Tass. La tattica dei caccia di "schermarsi" dai radar nascondendosi dietro altri velivoli è abituale e riporta ad esempio alle ipotesi della strage di Ustica.



In quest'ultimo caso, sempre che sia confermato lo scenario ipotizzato finora, c'è poi la variabile rappresentata dal tipo di aereo abbuttuto: l'Ilyushin Il-20 è un potente quadrimotore turboelica attrezzato per la guerra elettronica e per le ricognizioni, oltre che per coordinare dal cielo le attività degli aerei di Mosca in una vastissima zona. L'eliminazione di un mezzo di questo genere "acceca" di fatto, in gran parte, gli strateghi russi.





Quattro caccia F-16 israeliani hanno attaccato obiettivi nell'area di Latakia siriana dopo essersi avvicinati dal Mediterraneo volando a bassa quota, ha detto il ministero. «I piloti israeliani hanno usato l'aereo russo come copertura così da essere preso di mira dalle forze di difesa aerea siriane. Di conseguenza, l'Il-20, che ha un'impronta radar molto più grande dell'F-16, è stato abbattuto da un missile di difesa S-200».



Il ministero russo ha rimarcato che gli israeliani dovevano sapere che l'aereo russo era presente nell'area, il che non ha impedito la «provocazione». Israele non ha poi avvertito in anticipo la Russia circa l'operazione prevista. L'avvertimento è arrivato un minuto prima dell'inizio dell'attacco, cosa che «non ha lasciato il tempo per spostare l'aereo russo in un'area sicura», si legge nella nota, ripresa dalle agenzie.





«Il 17 settembre, attorno alle 23 ora di Mosca (le 22 in Italia, ndr), si sono persi i contatti con l'equipaggio di un aereo russo Il-20 sopra il Mediterraneo, mentre il velivolo era di ritorno all'aerodromo di Khmeimim e si trovava a 35 chilometri dalla costa siriana», aveva fattoa sapere il ministero della Difesa russo. Il comando della base aerea di Khmeimim ha lanciato un'operazione di ricerca e di soccorso.

Martedì 18 Settembre 2018



