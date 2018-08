Motore a fuoco dopo il decollo, atterraggio d'emergenza per 202 passeggeri della Red Wings

Attimi di terrore martedì su un volo della Red Wings con 202 passeggeri a bordo. Il Tupolev Tu-204 è atterrato con un motore in fiamme all'aeroporto della città russa di Ufa. A riferilo è stata l'agenzia di stampa Tass.







L'aereo era decollato da Ufa, a circa 100 chilometri a ovest degli Urali, in direzione di Sochi quando il pilota ha segnalato un guasto al motore ed è tornato indietro.



Ed è stato proprio durante l'atterraggio che le scintille si sono trasformate in fiamme. Una fase documentata da alcuni passeggeri che hanno girato un video portato poi sui social.



La discesa è stata effettuata senza intoppi e i passeggeri hanno lasciato l'aereo attraverso gli scivoli di emergenza. Immedianto anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno azionato gli idranti a schiuma per evitare tragiche conseguenze.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18



