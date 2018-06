Accordo nel nome di Alessandro Magno: nasce la Repubblica della Macedonia del Nord

Una lenta ma inserobile azione diplomatica durata 27 anni. Poi ieri l'accordo: Macedonia e Grecia hanno finalmente raggiunto l'intesa sul nuovo nome dell'ex Paese jugoslavo, ponendo fine a una disputa che bloccava il cammino di Skopje verso l'integrazione nell'Unione europea e la Nato. Il nuovo nome sul quale si sono accordati i due premier - il greco Alexis Tsipras e il macedone Zoran Zaev - è Repubblica della Macedonia del Nord. «Abbiamo detto di sì a tale accordo storico per il futuro dei macedoni, per il futuro dei nostri giovani - ha detto Zaev - garantisce l'identità nazionale e la lingua della Macedonia, oltre a spianare la strada al cammino del Paese verso l'integrazione euroatlantica, rimasta bloccata per oltre due decenni dal sistematico veto di Atene »

La Grecia, rivendicando d'essere patria di Alessandro Magno il Macedone, non si era piegata ad accettare il termine "Macedonia", che è anche il nome della provincia greca settentrionale con capoluogo Salonicco ritenendo non solo che quella denominazione appartenesse esclusivamente al patrimonio storico e culturale ellenico ma anche che sotto sotto il Paese vicino potesse evocare pretese territoriali. Per questo, con la dissoluzione della Jugoslavia, insisté e ottenne che nel 1993 la neorepubblica indipendente fosse accolta all'Onu con l'acronimo FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia - Ex repubblica jugoslava di Macedonia). Negli ultimi mesi, in una situazione di crescente ottimismo, si erano accentuati i contatti fra Atene e Skopje con il mediatore dell'Onu Matthew Nimetz. Lo scorso aprile la commissione europea, alla luce dei progressi evidenti compiuti nel negoziato con Atene sulla questione del nome, aveva dato parere favorevole all'apertura del negoziato di adesione della Macedonia alla Ue. Un processo che potrà ora ottenere ulteriore slancio dopo l'intesa finale fra i due Paesi.

Per Tsipras, il nuovo nome potrà essere usato da Skopje sia sul piano interno che su quello internazionale. Zaev ha aggiunto che per il nuovo nome saranno necessari emendamenti alla costituzione macedone e che, dopo la ratifica del parlamento, in autunno l'accordo verrà sottoposto a referendum popolare. «La nostra amicizia con la Grecia non è mai stata migliore», ha osservato. La firma ufficiale dell'accordo si terrà nel fine settimana in Grecia.

