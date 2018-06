Un'altra batosta per la Chiesa dopo l'Irlanda anche l'Argentina dice sì all'aborto

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Dopo la sonora batosta della Chiesa in Irlanda che si era battuta contro il referendum sull'aborto, un'altra bastonata è arrivata per la Chiesa di Papa Bergoglio, stavolta in Argentina, dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati a Buenos Aires della legge sulla depenalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza. Con un comunicato la conferenza episcopale argentina ha sostenuto «che ora è necessario un dialogo sereno» mettendo in evidenza che «vivere il dibattito sull'aborto come una battaglia ideologica ci allontana della vita delle persone concrete. Se cerchiamo di imporre la nostra idea o interesse e mettere a tacere altre voci, si continua a riprodurre violenza nel tessuto della nostra società».



Purtroppo, affermano i vescovi, «si continua a non avere risposte per le donne che devono portare avanti una gravidanza non attesa, che sono esposte alla povertà, alla marginalità sociale e alla violenza di genere». Con la legge approvata «si genera solamente un altro trauma, l’aborto. Continuiamo ad arrivare in ritardo».

