Abc cancella la sit-com "Roseanne" per il tweet razzista di un'attrice pro-Trump

Decisione clamorosa dellache ha cancellato la sit-com, approdata in passato in Italia con il titolo, e interpretata dall'attrice, nota per le sue posizioni filotrumpiane. Il provvedimento del network è legato ad un tweet razzista pubblicato dall'attrice, che ha definito «una scimmia» un'ex consigliera di Barack Obama, Valerie Jarrett.Barri si è successivamente scusata per il messaggio e ha cancellato il proprio account. La retromarcia non è servita ad evitare la mannaia della Abc. Il network ha annunciato la cancellazione dello show, che aveva chiuso i battenti nel 1997 e che alla fine di marzo è tornato sugli schermi. La sit-com in America è ripartita con ottimi ascolti per i primissimi episodi. I risultati hanno indotto il presidente Donald Trump a congratularsi con la sua illustre sostenitrice, che ora però è finita nella bufera.