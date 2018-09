11 settembre, spunta un lungo video inedito a quasi 17 anni di distanza

Unracconta il dramma dell', da una prospettiva diversa da quelle a cui siamo stati abituati. Immagini di terrore e caos, riprese in quella maledetta mattina a, a due passi dal World Trade Center, quelle che sono state diffuse negli ultimi giorni, proprio a ridosso del diciassettesimo anniversario dell'alle. Un lungo, mai pubblicato prima, mostra in ogni dettaglio il dramma ed il terrore vissuto da residenti e impiegati.A girarlo, l', era stato, un operatore della CBS. L'uomo era riuscito a riprendere diverse fasi successive all'impatto dei due aerei con i due grattacieli del Wtc, che causò il crollo delle torri e la morte di oltre 3000 persone. L'operatore televisivo, dopo aver ripreso la zona circostante, riesce anche a riprendere, dal basso, il: nel filmato, questo avviene dopo il minuto 18 e, per diversi minuti, la polvere non solo oscura l'obiettivo, ma rischia di soffocare il videoreporter e tutte le persone in fuga dall'area.«È crollata una parte dell'edificio, ma non so cosa sia successo, stanno fuggendo tutti», dichiara un uomo intercettato dall'operatore. Un altro impiegato al World Trade Center, ancora coperto di polvere, appare decisamente frastornato: «Oggi è una bruttissima giornata, ma non si sa ancora cosa sia successo». In effetti, in quei drammatici minuti l'idea di un attacco terroristico, almeno fino all'impatto del secondo aereo contro le Twin Towers, appariva come un'ipotesi piuttosto remota.