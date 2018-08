Annuncio choc contro gli «zingari», giovane che ha fatto denuncia finisce sotto attacco su Twitter

È finito sotto attacco su Twitter l'uomo che ha denunciato l'

diffuso a bordo del treno regionale Trenord delle 12.20 di ieri da Milano a Cremona. Raffaele Ariano, questo il nome del giovane, viene difeso da pochissimi. I più lo insultano.

#Raffaele Ariano, aspetta che molestano tua figlia, poi vedi se ti difendi tanto questa gente.... — Pippobello (@pippobello67) 8 agosto 2018



«#Raffaele Ariano, aspetta che molestano tua figlia, poi vedi se difendi tanto questa gente» scrive Pippobello. «Un Ariano che difende gli zingari. Non si capisce più niente», ironizza ma non troppo marrpiga. «Sono nauseata da questo buonismo», si lamenta Lazarus. «Ma se a voi sta bene che questi individui viaggino a scrocco per derubare i distratti siete persone prive di empatia e socialmente pericolose».

Raffaele Ariano é colui che ha denunciato su fb l'annuncio di trenord contro gli zingari. Ariano che difende gli zingari. Non si capisce più niente — marrpiga (@marrpiga) 8 agosto 2018

Filippu e Panaru riporta quanto scritto da Ariano sul proprio account Twitter, che in realtà non cinguetta dall'aprile 2015. «Raffaele Ariano, "blogger" de l'Unità, farà perdere probabilmente il lavoro ad una dipendente di Trenord. Veramente complimenti. Ora - conclude Filippu e Panaru - vai in un campo rom a farti applaudire».

Raffaele Ariano, “”blogger”” de l’Unità, farà perdere probabilmente il lavoro ad una dipendente di Trenord. Veramente complimenti. Ora vai in un campo rom a farti applaudire. @arianotweet pic.twitter.com/QK62Amsfxo — Filippu e Panaru (@Giorgiocard1) 8 agosto 2018

