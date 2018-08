Gioca due euro a Win for Life, ne vince tremila al mese per 20 anni

PERUGIA - La fortuna ha baciato un giocatore del punto vendita Sisal Tabaccheria Occhiblu in via Mario Bochi, a Ponte San Giovanni. Durante il concorso numero 3933 delle ore 12 di lunedì 20 agosto 2018, Win for Life Classico ha infatti decretato il vincitore del 449esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita. La combinazione è stata: 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20. Numerone: 14. La vincita, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata da soli 2 euro.



Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA