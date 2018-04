Violentò per ore una dottoressa in ambulatorio: condannato a 8 anni e a risarcire 60.000 euro

Alfio Cardillo, il 27enne arrestato per aver seqeustrato e violentato per ore una dottoressa a Catania, è stato condannato ad 8 anni e dovrà risarcire la vittima con 60.000 euro. I fatti avvennero il 19 settembre 2017 alla Guardia medica di Trecastagni, nel catanese. La dottoressa ha 55 anni.



La Procura aveva chiesto una condanna più severa, 15 anni di reclusione, ridotti a 10 per l'accesso al rito alternativo del processo abbreviato. Il Gup Giuliana Sammartino, che ha ritenuto Cardillo colpevole di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona, nella sentenza ha considerato la continuazione dei reati e la diminuzione del rito. Il 27enne, che è detenuto, è stato interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici.

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA