Violenza sulle donne, il 55% dei processi si chiude con condanna

Procedimenti che mediamente durano due anni e mezzo quelli di violenza di genere o domestica di cui sono vittime le donne. E circa il 55% per cento si chiude con una sentenza di condanna.



Più rapide sono le indagini delle procure: mediamente si concludono in un anno, ma nel 45% dei casi finiscono con la richiesta di archiviazione, una percentuale che sale a oltre il 60% a Arezzo, Catanzaro, Lecco e Torino. È un monitoraggio condotto dal Csm tra gli uffici giudiziari nell'arco di un anno, tra il primo luglio 2016 e il 30 giugno 2017, a fotografare un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che interessa tutto il Paese. Ma che presenta facce diverse anche dal punto di vista della risposta degli uffici giudiziari.



Così se a Perugia e Spoleto il 100% dei procedimenti si conclude con una condanna, a Vibo Valentia l'80% dei giudizi finisce in un modo diverso. Il maggior numero di denunce è concentrato nelle regioni del Nord e del Sud Italia: una classifica guidata dal Molise e che vede a seguire Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Campania. Ma sono Roma (230), Milano (222), Torino (193) e Brescia (166) ad avere il grosso dei procedimenti iscritti dalle procure e Palermo il record di procedimenti sopravvenuti in dibattimento (682). Mentre il top dei fascicoli pendenti è a Napoli (1942), che pure con Milano vanta il maggior numero di procedimenti definiti: più di 400.



I dati raccolti tra 138 procure e 139 uffici giudicanti saranno presentati domani a un'iniziativa alla quale sono stati invitati anche i presidenti di Camera e Senato e che è stata organizzata dalla Sesta e dalla Settima Commissione del Csm. E in cui si parlerà delle linee guida che i consiglieri si apprestano a dare agli uffici giudiziari per rendere più efficace la risposta giudiziaria di fronte a un fenomeno in «drammatica recrudescenza», esito di una riflessione cominciata un anno fa su richiesta del consigliere laico Renato Balduzzi.



La prima sollecitazione di Palazzo dei marescialli a tribunali e procure è affidare la materia a gruppi e sezioni specializzate. Se «c'è già un'accentuatissima specializzazione negli uffici di procura che consente tempi ragionevoli per la chiusura delle indagini», come spiega il presidente della Settima Commissione Nicola Clivio, il problema è ancora aperto negli uffici giudicanti: su 139 tribunali interpellati solo 23 sedi hanno collegi dedicati a questo tipo di reati.



A differenza dei grandi tribunali, Roma e Milano in testa, «i più piccoli non hanno una struttura organizzativa ad hoc e dunque hanno bisogno di maggiori supporti, anche dal punto di vista della formazione dei magistrati e della polizia giudiziaria», nota Paola Balducci, presidente della Sesta Commissione. Polizia giudiziaria a cui i procuratori dovrebbero dare,secondo il Csm, istruzioni precise su come operare: come quella, nel caso in cui la donna è vittima della violenza del marito, di «evitare impropri interventi di mediazione» per far riconciliare la coppia.

Mercoledì 11 Aprile 2018



