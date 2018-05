Vince due volte alla lotteria e intasca un milione e mezzo: «Ora vado alle Hawaii»

di Domenico Zurlo

Quante volte compriamo un, scommettiamo sugli eventi sportivi o tentiamo la fortuna al Superenalotto, sognando di vincere cifre che potrebbero più o meno cambiarci la vita? È certamente capitato ad un 40enne australiano, che è stato notevolmente baciato dalla Dea bendata: tra il 6 e il 12 maggio ha infatti vinto ben due volte alla lotteria.LEGGI ANCHE: Superenalotto, sette consigli a un supervincitore Di lui non si sa molto, solo che ha 40 anni, è un uomo e viene da Bondi, alla periferia di Sidney. «Cosa ho pensato? Che era troppo bello per essere vero… - ha detto - senza dubbio la probabilità di vincere due volte in una settimana è inesistente. Non ho consigli su come fare».Dopo che all’inizio del mese il biglietto vincente gli era valso oltre un milione di dollari australiani (poco più di 640mila euro), nel pieno dei festeggiamenti ha deciso di tentare ancora la fortuna, ed è stato ricompensato con un’altra vincita, stavolta da quasi un milione e mezzo (920mila euro circa). Le idee chiare le ha su come investire quel denaro: investirà a Sidney nel settore immobiliare,. Con un bottino da un milione e mezzo di euro, in vacanza potrà restarci a lungo.