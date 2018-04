Corrono in ospedale dalla sorella deceduta, si schiantano: una muore, le altre due ferite

di Luca Pozza

Le tre donne erano partite in piena notte da casa, dopo essere state avvisate del peggioramento delle condizioni della sorella, ricoverata a Vicenza.

VICENZA/VIGONZA - Tre sorelle padovane stavano viaggiando in auto verso l'ospedale di Vicenza, dove una quarta sorella era in fin di vita. Ma questa mattina, poco prima delle 7, all'incrocio tra via Legione Gallieno e via San Domenico, a meno di un chilometro dall'ospedale vicentino, l'auto su cui viaggiavano ha avuto un tremendoche ha visto coinvolte due macchine, la loro Y10 e una Peugeot 207, e un camioncino del corriere espresso Bartolini. Una delle tre sorelle ha, 59 anni, nativa e residente asi trovava seduta sul sedile posteriore dell'utilitaria.Nella vettura con lei si trovavano due sue, pure residenti nel Padovano, una sempre a Vigonza e l'altra a Vigodarzere, che sono rimaste ferite: una delle due è molto grave ed è ora ricoverata in rianimazione. Entrambe, dopo essere state estratte a fatica dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, sono state trasferite nel vicino ospedale San Bortolo a bordo di altrettante ambulanze del Suem 118.In quello stesso ospedale e in quegli stessi minuti,Lievi contusioni per l'autista del camioncino, mentre è rimasto illeso il conducente della Peugeot.Sul luogo dell'incidente diverse pattuglie della polizia locale del capoluogo berico che ha eseguito i rilievi e deviato il traffico. Ancora da definire la dinamica del sinistro: sembra che il primo impatto abbia coinvolto le due vetture, poi il camioncino sarebbe piombato sulla Y10, rimasta schiacciata contro un muretto. Pesantissimi i disagi alla viabilità, paralizzata in tutto il versante nord del centro cittadino: chiuso infatti il tratto di via Legione Gallieno, dall'istituto Rossi all'incrocio con corso Padova. Si segnalano rallentamenti in tutto il quadrante a est del centro storico, soprattutto in via Rodolfi, borgo Scroffa, viale Trieste, corso Padova, viale Fusinieri, viale Margherita.