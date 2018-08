Venezia, scontrino record in piazza San Marco: due acque e due caffé 43 euro

piazza San Marco a Venezia, ed ennesima condivisione e indignazione sui social media. Lo scontrino è di un famoso bar della piazza, il Lavena, che per due bottiglie di acqua minerale da un quarto di litro e due caffè ha fatto pagare ai clienti 43 euro, pari a 10 euro a bottiglia e 11,50 a espresso.



Si tratta di prezzi che chi frequenta piazza San Marco conosce bene, e che comprendono un sovrapprezzo per chi siede all'esterno dei locali per la presenza dei complessi musicali. Ma ancora una volta in rete prevale lo stupore.