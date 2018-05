Milano, aggrediscono e picchiano due ragazzi in un ristorante: «Vegani di m...»

Quattro giovani sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. «Vegani di m...», «fate schifo», «che c... state mangiando?», sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.



Un'aggressione ingiustificata da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai carabinieri in giovani studenti di buona famiglia che vivono in centro: due hanno 18 anni (uno di loro ha precedenti per danneggiamento e imbrattamento), uno 19 e l'ultimo 20 (con precedenti per droga e tentata estorsione).



Una volta tornati all'interno del locale per chiedere aiuto, i due fratelli sono stati raggiunti nuovamente dal gruppo e affrontati brandendo un posacenere a colonna. Nella concitazione al 32enne è stato strappato di dosso il giubbotto con il cellulare e il portafogli, successivamente ritrovato dai carabinieri nascosto sotto il sacco nero di un bidone della spazzatura. Il portafogli, invece, era stato abbandonato tra i mattoni di un palazzo nelle vicinanze con l'intenzione di essere recuperato in un secondo momento.



All'arrivo dei carabinieri della compagnia Duomo, gli aggressori erano già scappati ma, grazie alle descrizioni

fornite, sono stati individuati intorno alle 22.30 all'interno di un parchetto in viale Caldara. In quattro sono stati

arrestati, manca all'appello un quinto complice. Non hanno spiegato i motivi del gesto che, al momento, è considerato un'aggressione gratuita spinta dall'intolleranza nei confronti dei vegani. Il cliente picchiato ha riportato escoriazioni medicate sul posto ma oggi andrà in ospedale per ricevere un referto più preciso.





Giovedì 24 Maggio 2018



