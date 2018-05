Vaticano critica le buche di Roma: anche il giornale del Papa si occupa delle strade groviera

di Franca Giansoldati

CITTA' DEL VATICANO - Sul giornale del Papa finora i macroscopici problemi di Roma sono stati diplomaticamente accantonati. Non ci sono stati articoli sugli alberi che cascavano sulle auto dopo un temporale, nè sugli allagamenti in diversi quartieri, nè sulle strade dissestate al punto da mettere a repentaglio la circolazione. Non un rigo nemmeno quando una voragine ha inghiottito un'auto parcheggiata per dei lavori in corso in una palazzina a via della Balduina. Stavolta però la pazienza dell'Osservatore Romano sembra avere toccato un limite. Titolo dell'articolo che verrà pubblicato domani: Le buche di Roma fermano il Giro. Al centro dell'attenzione la figuraccia di Roma per la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia, quella che attraversava «le suggestive strade della capitale, e che è stata neutralizzata a sette giri dal termine. Lo hanno chiesto i corridori a causa del manto stradale pieno di buche e sanpietrini sconnessi - si legge - e quindi giudicato pericoloso per la loro incolumità».



«Inizialmente - si legge ancora - sembrava che i corridori fossero pronti a un gesto forte, a fermarsi tutti insieme prima della linea del traguardo. Tuttavia, gli ufficiali di gara hanno poi accettato la proposta di accorciare la tappa. La strada era pericolosa».



Solo una sola volta il Vaticano si è lamentato per il degrado della città. E' accaduto due anni fa, a settembre, quando a causa di una ondata di maltempo è emerso «lo stato di abbandono» della capitale. «Molte strade - si leggeva - soprattutto nei quartieri meridionali, sono state letteralmente allagate a causa della mancata pulizia, ormai cronica, delle caditoie».



Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA