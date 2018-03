Vendevano biglietti falsi per il tour di Vasco, siti oscurati e due indagati

Avevano creato otto siti internet spacciandosi per rivenditori ufficiali dei biglietti per i concerti del prossimo tour estivo di Vasco Rossi, ingannando i tanti fan del rocker convinti di essere riusciti ad acquistarli. Ora, grazie alle indagini della polizia postale dell'Emilia-Romagna, coordinata dal pm Luca Venturi, i siti sono stati oscurati e sequestrati dopo un provvedimento del gip Alberto Gamberini, mentre i due truffatori risultano indagati. Nei guai sono finiti un 60enne vicentino e un 42enne moldavo, entrambi residenti nel Padovano, accusati di sostituzione di persona, contraffazione di marchi e turbata libertà di commercio.

Tutto è nato dalla denuncia, a febbraio, della Best Union, titolare del circuito internazionale di biglietti 'Vivaticket': l'unico autorizzato alla vendita dei tagliandi per il

VascoNonStopLive

. Per ingannare i fan, i siti erano stati creati del tutto simili a quelli dei canali ufficiali, cambiando in minima parte il nome e usando immagini dal sito Best Union.