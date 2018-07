Valeria Marini è la regina Giovanna d'Aragona alla Giostra cavalleresca di Sulmona

Atmosfera d'altri tempi per la Giostra Cavalleresca di Sulmona, che anche per quest’anno ha riunito migliaia di visitatori nella storica città dei confetti. Un tuffo nella cultura ed ecco la storia pronta a rivivere, passo dopo passo, tra gli abitanti fieri e i turisti curiosi arrivati da tutta l'italia per assistere alle sfide per la conquista dell'ambito palio. A più di tre secoli di distanza la magia di questa XXIV edizione ha affascinato anche la biondissima Valeria Marini, per la prima volta nel ruolo della Regina Giovanna d'Aragona, che ha sfilato per le vie affollate perfettamente a suo agio negli abiti della sovrana. Sua Maestà non ha tradito le aspettative del pubblico. Unico fuori programma per la Marini: un selfie "stellare" prima della partenza del corteo storico.La Giostra appassiona grandi e piccini, tutti legati da un forte legame con il territorio, le sue tradizioni, quell’innato senso di appartenenza e di identità. Tra entusiasmo e sorrisi la prima giornata di ieri si è svolta con una gara intensa nella piazza Maggiore, meravigliosa allestita a rievocare i fasti del passato. Grande attesa questa sera per il gran finale, durante la quale le varie porte si contenderanno il palio. Prossimo appuntamentoil 4 agosto, ore 21.30, per la prestigiosa “Giostra Cavalleresca d'Europa”, una ricorrenza che riunisce a Sulmona varie città europee in una unica manifestazione ed ognuna con una delegazione di figuranti in costume storico, tra danze antiche, armi, archibugieri, musici, falconieri, sbandieratori, teatranti, canto, cariche di lanzichenecchi, balestre nella suggestiva sfida notturna sotto le stelle.