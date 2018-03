«Sono morto, peccato»: ex infermiere firma il proprio necrologio sul giornale

«Sono morto. Peccato, perché è bella la vita». Questo ilche, un infermiere di 71 anni, aveva preparato otto anni prima di morire. Ora che l'ex infermiere, residente a, è passato a miglior vita, quel testo che lui stesso aveva scritto dopo aver scoperto di essere malato è stato pubblicato sul quotidiano locale La Nuova Sardegna.LEGGI ANCHE: Benvenuti in carcere: ad Amberg la fortezza-prigione convertita in albergo Giovanni, quando aveva saputo della malattia, aveva chiesto esplicitamente di non ricevere accanimento terapeutico, dichiarando di voler morire secondo il corso naturale. A inoltrare il necrologio, per volere dell'uomo, è stata la moglie, Letizia Farina, assolutamente d'accordo a far pubblicare un vero e proprio. I figli di Giovanni Setti, Gabriele e Valerie, hanno spiegato a La Nuova Sardegna: «Saremo sempre grati per tutto quello che ci ha dato, dalui conosceva molto bene la sofferenza dei malati e lui sapeva bene l'importanza di sorridere sempre».