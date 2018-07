Fu ucciso a 11 anni, il papà riprende a studiare e si laurea al posto del figlio

Il 2 luglio 2007, l’undicenne Flavio Rossi fu ucciso a Villafranca d'Asti da un amico con un colpo di fucile partito inavvertitamente mentre giocavano. Da quel giorno i genitori, straziati dal dolore, hanno intrapreso una serie di attività per ricordare il loro bambino defunto. E, proprio in questi giorni, il papà 60enne di Flavio, Pierluigi Rossi, si è laureato in Giurisprudenza per onorare la memoria del figlio, che oggi avrebbe 23 anni.

E' vero che ero io a sostenere gli esami, io a presentarmi alle lezioni, io a discutere la tesi, ma la laurea non è solo mia, l’abbiamo conseguita in tre: io, e mia moglie Anna e Flavio