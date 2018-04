Una fiaccolata per Antonio Pascuzzo a sette giorni dalla sua scomparsa. Resta il giallo a Buonabitacolo

di Pasquale Sorrentino

I cittadini di Buonabitacolo e non solo, gli amici e i conoscenti di Antonio Alexander Pascuzzo, ieri sera si sono ritrovati a Buonabitacolo per una fiaccolata per pregare e invocare il ritorno del 18enne che non dà sue notizie da venerdì scorso. Il giallo resta. Antonio Pascuzzo dopo aver ricevuto un sms è uscito dalla casa dello zio e poi ha spento il cellulare. Da allora il padre lo sta cercando ovunque e le ricerche sono in ogni direzione. A Buonabitacolo da giorni i vigili del fuoco di Salerno (con l'elicottero) quelli di Sala Consilina, i carabinieri, la protezione civile di Padula e molti volontari stanno cercando il giovane uscito di casa in bici. Il tutto senza alcuna risposta ancora. Il giallo resta. Così come l'angoscia.

