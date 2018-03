Udine, resti umani trovati in un boschetto

Alcuni resti umani sono stati ritrovati nel tardo pomeriggio di oggi in un boschetto nella zona del greto del Torre, in località Cortona, tra Fiumicello e Villa Vicentina (Udine). La scoperta è stata effettuata intorno alle 17.30 da un uomo del posto che stava passeggiando con il cane.



All'improvviso l'animale ha cominciato ad annusare il terreno in un punto impervio attirando l'attenzione del padrone su quelle che sono poi risultate essere delle ossa umane. Sul posto sono subito giunti i carabinieri. Lo scheletro è stato ricomposto nella sala mortuaria e domani sarà sottoposto a una prima ispezione da parte del medico legale. Il corpo potrebbe appartenere a una persona scomparsa da tempo.

