Udine, furgone pirata travolge e uccide un ciclista

Un ciclista è morto nella notte a Udine dopo essere stato investito da un furgone il cui autista non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente si è verificato poco prima delle 23 in viale Palmanova. Per cause in corso di accertamento, il furgone ha urtato la bicicletta su cui viaggiava l'uomo, che è stato sbalzato nel fosso a bordo strada. Il ciclista è deceduto sul posto a seguito dei gravi traumi riportati. Inutili i soccorsi dei sanitari. Il conducente del furgone coinvolto nel sinistro è stato individuato subito dopo. Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

Sabato 12 Maggio 2018



